Une indécision qui gruge le moral des troupes

J’ai 35 ans, je suis en couple depuis 10 ans et j’ai deux enfants de 6 et 3 ans. Je fais carrière dans les affaires où je réussis bien. Mon mari est fonctionnaire et plus à l’aise dans un rythme de vie plus pépère que le mien. Il aime la vie de famille et souhaiterait qu’on agrandisse la nôtre à cinq enfants.

Personnellement, ça ne me tente pas puisque je suis en pleine expansion de mon commerce et que je n’ai pas envie de ralentir le rythme pour planifier une grossesse. D’ailleurs, je ne crois plus avoir envie d’agrandir la famille. Quand je prends le temps d’analyser autour de moi les familles de plus de deux enfants, je me rends compte des changements que ça provoque dans une société où tout semble planifié pour servir des familles de quatre personnes.

Quand mon mari aborde le sujet, il ne le regarde que sur deux plans : le plan financier, lequel ne pose aucun problème pour nous ; et le plan affectif, où il est évident qu’on fait partie des parents qui ont plein d’amour à donner. Au-delà de ça, il ne veut rien voir. Il refuse mes arguments d’expansion professionnelle en mettant de l’avant que plus on a nos enfants quand on est jeune, plus longtemps on les verra grandir.

On dirait que pour lui, je ne suis qu’une procréatrice qui peut mettre sa vie sur « pause » le temps d’un bébé, et repartir ensuite vers les plus hauts sommets sans souci, puisqu’il sera là pour prendre la relève ensuite. Son insistance au cours des derniers mois commence à me peser. Quel argument invoquer pour qu’il comprenne ?

Femme et mère ensuite



C’est quand même vous qui les portez et les mettez au monde ces enfants. Que votre mari ne soit pas interpellé par ce poids qui vous échoie en totalité alors qu’il semble si dévoué et sensible à sa famille est quand même surprenant. Voilà une partie de l’argumentaire à lui servir de nouveau pour que son esprit l’enregistre.

Mais il va aussi falloir lui parler du questionnement qui est le vôtre, sur votre envie, ou pas, d’agrandir votre famille. Vous ne pouvez lui cacher cela plus longtemps, alors qu’il rêve d’une famille de cinq et que ça ne semble plus faire partie de vos plans d’avenir. Dans des cas de profonde incompréhension entre les parties, il faut parfois créer un choc sismique pour forcer l’autre à nous entendre. Il se peut que vous ayez rêvé jadis ensemble d’une famille nombreuse, mais comme tout le monde a droit de changer d’idée, il faut avoir le courage de le dire clairement pour être bien comprise.