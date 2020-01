Une nouvelle mission pour Mauro Biello

L’ancien entraîneur-chef de l’Impact de Montréal Mauro Biello a une nouvelle mission: aider l'équipe masculine du Canada à se qualifier pour les Jeux olympiques pour la première fois depuis 1984.

Dirigée par Biello, la formation canadienne de soccer des moins de 23 ans connaît d’ailleurs maintenant ses adversaires pour la qualification olympique de la CONCACAF en vue des Jeux de Tokyo. L’équipe masculine se retrouve dans le Groupe B en compagnie du Honduras, du Salvador et de Haïti. Dans le Groupe A, on retrouve le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica et la République dominicaine.

«Le championnat masculin de qualification olympique de la CONCACAF offre au Canada l’occasion de poursuivre le succès du programme harmonisé de l’équipe nationale, a noté Biello, par voie de communiqué. C’est une opportunité pour nos joueurs âgés de moins de 23 ans d’aider à qualifier le Canada aux Jeux olympiques et de gagner de l’expérience sur la route vers l’équipe nationale masculine.»

Le Canada se frottera au Salvador le samedi 21 mars, puis à Haïti le mardi 24 mars et au Honduras le vendredi 27 mars. Les deux meilleures formations de chaque groupe passeront aux demi-finales, soit lundi le 30 mars. Seules les nations remportant les demi-finales se qualifieront pour Tokyo 2020 et passeront à la finale de la confédération le 1er avril.

En 1984, aux Jeux olympiques de Los Angeles, la formation masculine du Canada avait conservé une fiche de 1-1-1 dans la phase des groupes pour se qualifier pour les quarts de finale, où ils avaient perdu dramatiquement contre le Brésil au terme de la séance des tirs au but.