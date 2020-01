ARSENAULT, Bernard



À Montreal, le 1er janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Bernard Arsenault, fils de feu Faïda et de feu Jeannette Arseneault.Il laisse dans le deuil sa fille Andrée (Pierre), ses petites-filles Émilie, Rachel (David), Sarah (Jamie), ses soeurs Madeleine, Céline et son frère Jean (Claudette), la mère de sa fille Lise, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Jeanne Leber et de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur soutien et les bons soins prodigués.Des dons peuvent être remis à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal en sa mémoire.