GAUVIN, Marie-Claude



À Laval, le 7 janvier 2020, est décédée paisiblement Marie-Claude Gauvin, entourée des siens.Elle laisse dans le deuil ses filles Guylaine et Sylvie, ses petits-enfants Roxanne (Kelvin), Christelle, Josiane et Valérie, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier 2020 dès 11h au salonLes funérailles seront célébrées le même jour à 15h, à l'église Sainte-Colette, 11931 boul. Sainte-Colette, Montréal-Nord.Des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval ou à la Fondation cancer du sein du Québec seraient appréciés.