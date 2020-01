LEMIEUX, Normand



À Mercier, le 8 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Normand Lemieux, époux de Mme Hélène Marceau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Pierre Caron), Réjean (Sonia Laplante) et Richard (Constance Lalonde), ses petits-enfants : Audrey, Mélissa, Maud, Kelly-Ann, Gabrielle, Sandrine, Justine et Antoine, ses huit arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à compter de 10h, samedi le 18 janvier à la :MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUn hommage lui sera rendu à 14h ce même jour, au même endroit. Inhumation à une date ultérieure.