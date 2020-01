L'ARCHEVÊQUE, Roland



À Montréal, le vendredi 3 janvier 2020 est décédé, à l'âge de 91 ans, Roland L'archevêque, époux de Marie-Paule Forest.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Louise), Daniel (Jacqueline), Sylvain (Nancy), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 14 janvier 2020 de 14h à 21h et le mercredi 15 janvier dès 9h.Les funérailles seront célébrées le mercredi 15 janvier 2020, à 10h en l'église Saint-Paul-de-la-Croix, suivra l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.