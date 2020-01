FERLAND, Jean-Guy



À l'hôpital Charles-Le Moyne, le 27 décembre 2019, est décédé M. Jean-Guy Ferland, époux de feu Monique Jacob.Il laisse dans le deuil ses enfants Luc et France, ses petits-enfants Kim, Pier-Luc et Xavier, Hélène et Marc-André, son frère et ses soeurs: Richard (Louise), Ghislaine (Paul), feu Robert (feu Nicole), Lisette (Pierre), Diane (feu Claude) et Danielle (Urgel), ses beaux-frères et belles-soeurs Huguette Tremblay (feu Louis-Georges), Denis Jacob (Jeanne) et Mariette Jacob ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 janvier 2020 de 12h à 15h30 à la:Suivi de la liturgie de la Parole à 15h30 en la chapelle de la résidence funéraire.