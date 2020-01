CAMIRAND, Fernand



Au Manoir de l'Ouest de L'Île à Pierrefonds, le 8 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Fernand Camirand, époux de Mme Jacqueline Brunet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Michèle (René) et Marie (Pierre), ses soeurs Madeleine et Jacqueline, son beau-frère Rénald (Yolande), ses belles-soeurs Louise et Lise (Dr J. Mehta), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 18 janvier 2020 à 11h, en l'église Saint-Joachim de Pointe-Claire (2, avenue Ste-Anne). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.Un merci spécial au personnel du Manoir de l'Ouest de L'Île pour les bons soins prodigués à Fernand.