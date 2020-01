BLAIS PICHÉ, Lilianne



Le 3 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Lilianne Blais, épouse de feu M. Réal Piché.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean, Suzanne (Robert), Pierrette, Claude, Yves, Colette (Pierre), Nicole (Claude) et Murielle (Benoit), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 24 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 12h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900www.dignitequebec.com