DESHAIES, Léo (Frère)



Le 9 janvier 2020, à l'aube de ses 97 ans, est décédé Frère Léo Deshaies, de la communauté des pères Montfortains.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Mme Gilberte Deshaies de Montréal et son frère M. Jean-Roch Deshaies de Repentigny, autres parents et amis.La dépouille mortelle du frère Deshaies sera exposée en la chapelle de la :300 CHEMIN DU-BORD-DE-L'EAU, LAVALle dimanche 12 janvier 2020, les visites à compter de 18h jusqu'à 20h et les funérailles seront célébrées le lundi 13 janvier à 10h30 au même endroit. L'inhumation suivra au cimetière de la Présentation de Dorval.La vie du Frère Deshaies a été un continuel service humble et joyeux. En lui remettant le Mérite diocésain du diocèse de Montréal en 1990, le Cardinal Turcotte disait de lui: " Il a été un signe d'un travail efficace et constant, un exemple visible de fidélité et d'engagement. Il a travaillé avec les huit derniers curés de la paroisse, s'accommodant sans déprime de leurs styles différents. " Tous retiendront sa profonde piété et son ineffaçable sourire.