THÉRIEN, Charles



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Charles Thérien, conjoint de madame Gisèle Chevrier, survenu au CHUM, le 2 janvier 2020, à l'âge de 71 ans.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Sylvain (Véronique) et Jonathan, ses soeurs Estelle, Pierrette et Rita (Maurice), ses frères Yvon (Thérèse) et Gilles (Noella), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Une renconre aura lieu ultérieurement en toute intimité.