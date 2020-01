DESFORGES (FRAPPIER) France

DESFORGES (FRAPPIER)

Le 28 décembre 2019, à Laval, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme France Desforges, épouse de feu Jacques Roy Frappier.Elle laisse dans le deuil ses trois filles : Johanne (Pierre), Josée (Stéphane) et Brigitte (Stéphane), ses sept petits-enfants : Mathieu, Véronique (David), Anik (Maxime), Amélie, Vicky (Hugo), David et William, ses arrière-petits-enfants : Lyvia, Anaïs et Axelle, ses beaux- frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 18 janvier à 13h. Une cérémonie aura lieu au salon même à 15h30.