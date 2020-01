CHOUINARD, Raymond



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Raymond Chouinard, survenu le 15 décembre 2019, à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Michelle Lamy, ses quatre enfants: Sylvie, François (Pascale Bélanger), Gilles (Mélanie Roy) et Claude, ainsi que sept petits-enfants, trois arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel des soins palliatifs du CHUM (centre-ville) pour l'attention et les bons soins prodigués.La famille accueillera parents et amis au :samedi le 18 janvier à partir de 10h. Un hommage lui sera rendu à 12h en ce même lieu, suivi d'un goûté.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM ou de l'Université de Montréal seraient appréciés.www.umontreal.ca