BILODEAU, Sauveur



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 26 décembre 2019, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Sauveur Bilodeau, époux de feu Véronique Corriveau et résidant de Verchères.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (feu Louise Thiffault, Carole Migneault), Jacinthe (Denis Lauzé), Lucie (Sylvain Paquette) et François (Johanne Dépatie), ses sept petits-enfants : Eric et Maxime Bilodeau, Xavier, Pierre-Olivier et Laurence Chicoine, Rosa-Lee et Lee-Ann Bilodeau ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle samedi 18 janvier à compter de 9 heures. Les funérailles seront célébrées le jour même à 11h30 à l'église Saint-Francois-Xavier de Verchères. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière paroissial.S. JACQUES & FILS INC. VERCHÈRESTél. 450-583-3511