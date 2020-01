ARPIN, Richard



À Montréal, le 26 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Richard Arpin.Il laisse dans le deuil sa fille Danielle, son ex-conjointe Henriette (Parent), ses amies proches Lise et Christiane, de nombreux neveux et nièces et plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 janvier 2020 de 17h à 21h et le samedi 18 janvier 2020 de 9h à 11h, au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le samedi 18 janvier 2020 à 11h en ce même complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHUM - Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation CHUM serait apprécié en la mémoire de Richard Arpin.