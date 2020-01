AUBRY, Madeleine



Le 6 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Madeleine Aubry, épouse de feu Ghislain Simoneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Nathalie Collette) et Louis, ses petites-filles Stéphanie, Emy, Camille, Maude et Nadine, son arrière-petit-fils Damien, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 janvier 2020, en la Basilique Sainte-Anne de Varennes, 30 rue de la Fabrique, Varennes, QC, J3X 1R1, condoléances dès 13h, suivies à 14h de la célébration des funérailles.RIVE-SUD 450 443-6667www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert Cenac