LUSSIER, Lise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lise Lussier survenu à Greenfield Park, le 5 janvier 2020, à l'âge de 83 ans. Elle était l'épouse de feu M. Yvon Clément. Elle part rejoindre ceux qu'elle a aimés.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jo-Anne (Daniel) et Yves (Martine), ses petits-enfants: Marc-André (Vanessa) et Jérémie (Véronique), ses arrière-petits-enfants: Antoine, Ève, Hubert et Victor, ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la:le samedi 18 janvier 2020 de 9h30 à 12h30. Une liturgie de la Parole suivra, dès 12h30, en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Québec.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Charles-Le Moyne pour leurs bons soins et leur dévouement auprès de Mme Lise Lussier.