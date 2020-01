BISSON, Jean-Jacques



À Châteauguay, le 28 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Jacques Bisson, Président fondateur d'Autobus J.J. Bisson Inc.Il laisse dans le deuil ses fils Jean-François (Sophie) et Stéphane, sa petite-fille Paméla (Anthony), ses arrière-petits-fils Jackson et Lennox, les deux femmes ayant partagées sa vie Monique Côté, mère de ses enfants et Mireille Demers, son frère Robert Bisson ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier à compter de 12h30, en l'église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay, Qc), suivi des funérailles à 13h30.450 699-9919www.alexandrenicole.com