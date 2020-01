Banque du Canada: est-ce que Sir Wilfrid Laurier disparaîtra des prochains billets de 5 $?

Est-ce que le portrait de Sir Wilfrid Laurier, qui a été premier ministre du Canada pendant 15 ans, et le premier francophone, se retrouvera sur le prochain billet de 5 $?

La Banque du Canada doit annoncer incessamment l’émission d’un nouveau billet, a indiqué son président, Stephen Poloz, dans un discours prononcé jeudi dernier devant la Chambre de commerce du Grand Vancouver, en Colombie-Britannique.

Sir Wilfrid Laurier (1841-1919), une figure historique importante pour les Québécois à titre de premier francophone à avoir dirigé le Canada de 1896 à 1911, pourrait ne pas servir à illustrer le prochain billet de 5 $, si on tient compte des déclarations de M. Poloz.

«Je peux vous dire aujourd’hui que nous mènerons bientôt des consultations publiques pour déterminer qui devrait figurer sur le nouveau billet de 5 $, a dit M. Poloz, à Vancouver. Ce processus sera semblable à celui qui a abouti à la sélection de Viola Desmond, dont le portrait orne la coupure de 10 $.»

Le nouveau billet de 10 $, orienté à la verticale et affichant le portrait de Viola Desmond (1914-1965), a été dévoilé en mars 2018, remplaçant toutes les coupures qui, jusqu’à là, présentait le tout premier premier ministre canadien, Sir John A. Macdonald.

Considéré comme l’un des Pères de la Confédération. Macdonald est aujourd’hui accusé d’avoir affamé des communautés autochtones pour mieux les chasser dans le but de faire construire le chemin de fer canadien vers l’ouest du pays. Sa statue a d’ailleurs été vandalisée à quelques occasions, à Montréal notamment, et elle a été retirée à Victoria, en Colombie-Britannique, après des demandes en ce sens de la part de groupes souhaitant un rapprochement entre tous les Canadiens et les communautés autochtones.

Est-ce que Sir Wilfrid Laurier est aussi controversé que John A. Macdonald? Des citations au goût douteux portant sur l'immigration, et qui sont attribuées à Laurier, circulent sur la toile, mais leur authenticité n’a pas été démontrée.

Il n’a pas été possible de poser des questions à la Banque du Canada, samedi, à savoir pourquoi on voulait effacer Sir Wilfrid Laurier des billets de 5 $.

Dans le cadre du processus entourant ce nouveau billet, les Canadiens seront invités «à proposer le nom de toute personnalité qui a marqué l’histoire de notre pays et qui est digne de figurer sur un billet», a indiqué M. Poloz.

La banque centrale souhaite doter le prochain billet des «plus récents éléments de sécurité, pour qu’ils puissent continuer à les utiliser en toute confiance».