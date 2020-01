GASCON MARINEAU, Gisèle



À Laval, le 3 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Gisèle Gascon, épouse de M. Claude Marineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yves, Sylvie (Julio), Sylvain (Dominique), François (Chantal) et Serge (Gaëtan), ses petits-enfants, Mathilde, Sandrine, Justin et Samuel, ses soeurs, Léna, Denyse, Nicole et son frère Jean-Marie, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au7020, BOUL. DES MILLE-ÎLESLAVAL, QCsamedi, le 18 janvier 2020, de 10h à 14h30. Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-François-de-Sales, 7070 boul. des Mille-Îles, Laval, le samedi 18 janvier à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés. www.cancer.ca