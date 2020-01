TÉTREAULT (née Viau), Camille



À Longueuil, le 4 janvier 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Camille Viau, épouse de feu M. Paul Tétreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Line et Eric (Hélène), ses petits-enfants Xavier, Alexandre (Caroline), Laurent (Cynthia) et Antoine, sa soeur Murielle, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée le dimanche 19 janvier 2020 de 11h30 à 14h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du 7e étage et du 8e étage Nord de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leurs bons soins et leur dévouement exceptionnels.Pour ceux qui le désirent, un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher serait apprécié.