ASTALOS, André



De Repentigny (Le Gardeur), le 1er janvier 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé M. André Astalos, époux de Mme Rollande Archambault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Pierre Auger), Marie (Michel Bouchard), Monique, François (Diane Côté), Ginette (Jean Leblanc) et Jocelyne (Éric Larouche), ses petits-enfants Julie, Guillaume, Julien, Étienne, Marie-Soleil, Audrey, Mélanie, Maxime, Vincent et Olivier, ses arrière-petits-enfants Noah et Noémie, ainsi que sa belle-soeur Madeleine Archambault.Les funérailles seront célébrées le samedi 18 janvier à 11h en l'église Saint-Paul L'Ermite (Le Gardeur). La famille recevra les condoléances dès 10h à l'église. Direction funéraire: