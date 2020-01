Blanche Gaspésie: 7 lieux côté mer, côté montagne

La Gaspésie en hiver, c’est toutsimplement grandiose. Ses bords de mer givrés et ses hautes montagnes coiffées de neige abondante sont une invitation à la découverte en raquettes, en skis ou autrement. Il y a tout ce qu’il faut pour un séjour agréable, que ce soit en auberge grand confort, en chalet ou en tente meublée chauffée.

Le Camp de base Coin-du-Banc

Photo courtoisie

Près de Percé, ce camp de base n’a rien de rudimentaire. En fait, on séjourne dans une auberge bicentenaire chaleureuse, offrant une table régionale de type bistro. Excursions avec guides en skis Hok ou en vélo sur neige au bord de la mer.

Forfait Aventures blanches pour deux : à partir de 140 $ par personne par jour (en occupation double), incluant chambre, repas, guides, excursions et équipement.

418 645-2907

campdebasegaspesie.com

Les Chic-Chocs dans la réserve faunique

Photo courtoisie

Isolée à 615 mètres d’altitude, dans la réserve faunique de Matane, l’Auberge de montagne des Chic-Chocs, classée quatre étoiles, est accessible seulement par son véhicule à chenillettes. Ski Hok (ski-raquette), raquette et ski de haute route (montée et descente).

Séjours de deux à sept nuits avec hébergement, repas, service de guide, équipement et transport à partir de Sainte-Anne-des-Monts. Forfait de deux nuits : 618 $ par personne en occupation double.

sepaq.com

La Station touristique Pin Rouge

Photo courtoisie

Souvent couverte de poudreuse, la montagne de Pin Rouge à New Richmond a de quoi plaire aux skieurs alpins et aux planchistes. Glissade sur tubes avec remontée mécanique. Sentiers de raquette et de ski de fond. Patinoire éclairée. Vélo sur neige (location).

Chalets (jusqu’à six personnes) : à partir de 203 $ par jour. Chalets studios (jusqu’à quatre personnes) : à partir de 121 $ par jour.

1 866 992-5134

pinrouge.com

Matane pour la détente

Photo courtoisie

Le Riôtel Matane abrite l’Oblivio Spa offrant massothérapie, soins esthétiques et bains. Piscine chauffée avec vue sur la mer. À 30 minutes des sentiers de raquette de la réserve faunique. À découvrir en ville à pied, aux abords de la rivière Matane : la promenade des Capitaines et le parc des îles.

Parmi les lieux où s’arrêter : la Boulangerie Toujours Dimanche et la Fabrique Matane pour son fish and chips, ses bières brassées sur place et ses spectacles. Chambre Confort au Riôtel : 139 $ par nuit.

1 888 427-7374

riotel.com

Le Géoparc de Percé

Photo courtoisie

Reconnu par l’UNESCO, le Géoparc ne manque pas d’attraits. Plateforme vitrée suspendue et panorama sur le littoral. Patinoire avec vue sur le Rocher percé. Raquette en montagne. Exposition multimédia Tektonik. Salle de jeux avec structures en filets pour enfants et adultes.

Hébergement dans une tente meublée, chauffée et munie d’électricité : 94 $ la nuit. Chalet des Failles (de 4 à 6 personnes) : à partir de 150 $ la nuit (minimum trois nuits).

418 782-5112

geoparcdeperce.com

Le parc national de la Gaspésie

Photo courtoisie

Dans le secteur du Mont-Albert, il tombe plus de trois mètres de neige par hiver. On retrouve 85 km de sentiers de raquette et 30 km pour le ski de fond tracé, sans compter ceux pour le ski nordique. Ski de haute route en altitude dans six secteurs.

Services de guide et location d’équipement. Chambre au Gîte du Mont-Albert, une auberge quatre étoiles : à partir de 140 $ la nuit. Chalet (de 2 à 8 personnes) : à partir de 283 $ la nuit. Refuge : à partir de 31 $ par nuit par adulte (transport de bagages en sus).

1 866 727-2427, 1 800 665-6527

sepaq.com

Murdochville pour le ski en haute montagne

Photo courtoisie

L’auberge Chic-Chac accueille des skieurs venus dévaler des flancs de montagne sauvages. Services offerts : repas, guide, cours, remontée motorisée (catski, motoneige ou hélico), location d’équipement.