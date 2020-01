SENÉCAL, Gilles



À Montréal, le 30 décembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gilles Senécal, époux de feu Mme Marie-Jeanne Guilbault.Il laisse dans le deuil ses enfants Line (Serge), France (Michel) et Martin, ses petits-enfants Philippe, Alexanne, Frédéric, Sébastien, Catherine, Amélie et William, son arrière-petit-fils Simon-David, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 19 janvier 2020 de 14h à 17h à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec.