NOËL, Junior Roméo



À Montréal, le vendredi 3 janvier 2020 est décédé, à l'âge de 76 ans, Roméo Noël Junior, ancien Directeur du service de la prévention des incendies de Montréal.Il laisse dans de deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 17 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le samedi 18 janvier 2020, à 13h en l'église St-Donat, située au 6805 rue de Marseille à Montréal.