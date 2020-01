SÉGUIN, Ethel (née Crevier)



À Montréal, le 28 décembre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Ethel Crevier, épouse de feu M. Bernard Séguin.Elle laisse dans le deuil ses filles Mireille (Richard), Sylvie (feu Fernand), Lucie (Patrick), Marie et Christine (Bernard), ses petits-enfants Frédéric, Catherine, Nicolas, Maxime, Vincent et leurs conjoint(e)s, ses soeurs Evelyne, Germaine, Jeannine et Jeanne ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 18 janvier dès 9h au4419, RUE BEAUBIEN ESTMONTRÉAL, QC H1T 1T2Les funérailles seront célébrées en sa mémoire le samedi 18 janvier à 12h en l'église St-Jean-Vianney, sur la rue Beaubien à l'angle de la 25e avenue.Au lieu de fleurs, des dons seraient appréciés, soit à Pause Famille (en soutien aux familles en difficulté) ou à la Maison St-Raphaël (maison de soins palliatifs).