Dix grands PDG qui ont fait face à la justice depuis 15 ans

La fuite spectaculaire du Japon vers le Liban de l’ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a attiré l’attention sur ces dirigeants d’entreprise qui ont été rattrapés par la justice au cours des dernières années. Nous en avons retenu 10 qui ont fait de la prison pour leurs actes. Qu’est-il advenu d’eux ?

Bernard Madoff

Photo d'archive, WENN.com

En mars 2009, le financier new-yorkais a plaidé coupable à toutes les accusations déposées contre lui pour avoir échafaudé le plus important stratagème de Ponzi de l’histoire et la plus grosse fraude financière jamais perpétrée aux États-Unis. Les comptes de ses 4800 clients indiquaient des avoirs de près de 65 milliards $ US, mais dans les faits, il n’y avait pas plus de 30 milliards $ US dans les coffres.

Aujourd’hui âgé de 81 ans, Madoff est incarcéré dans une prison fédérale de Caroline du Nord, où il purge une peine de 150 ans. En décembre 2010, son fils Mark s’est pendu dans son appartement de Manhattan, à l’âge de 46 ans.

Martin Shkreli

Photo d'archive, AFP

Surnommé « Pharma Bro », Shkreli s’est rendu célèbre en 2015 lorsque son entreprise, Turing Pharmaceuticals, a fait bondir le prix d’un médicament essentiel de 13,50 $ US à 750 $ US aux États-Unis. Reconnu coupable de fraude en 2017, il a été condamné à une peine de sept ans de prison et à une pénalité de plus de 7 millions $ US.

Incarcéré depuis 2018, Shkreli a dû changer de prison l’an dernier après la publication d’informations selon lesquelles il dirigeait une firme pharmaceutique à partir de sa cellule à l’aide d’un cellulaire de contrebande.

Pierre Duhaime

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Il y a près d’un an, Pierre Duhaime, ex-PDG de SNC-Lavalin, a été condamné à « purger » une peine de 20 mois dans sa luxueuse maison de l’ouest de Montréal. Il a plaidé coupable à un chef d’accusation d’abus de confiance pour son rôle dans le scandale de corruption du Centre universitaire de santé McGill.

Vendredi, un ancien vice-président de SNC, Sami Bebawi, a été condamné à huit ans et demi de prison pour avoir participé à un stratagème de fraude et de corruption en Libye.

Martha Stewart

Photo d'archive, WENN.com

En septembre 2004, la reine américaine du bon goût a frappé l’imaginaire en purgeant une peine de prison de cinq mois. Elle avait été reconnue coupable de délit d’initiés pour avoir vendu des actions de la pharmaceutique ImClone, alors qu’elle détenait des informations privilégiées. « Cela ne vous rend pas du tout meilleure », a-t-elle confié en 2014 à propos de son incarcération.

Martha Stewart Living Omnimedia a survécu au scandale. L’entreprise a été vendue pour 353 millions $ US en 2015, alors qu’elle valait plus d’un milliard $ US en 2005. Aujourd’hui âgée de 78 ans, Martha Stewart collabore actuellement avec la firme ontarienne Canopy Growth en vue de lancer des produits à base de cannabis.

Oliver Schmidt

Photo d’archive

En 2017, cet ancien haut dirigeant de Volkswagen aux États-Unis a été condamné à sept ans de prison et à une amende de 400 000 $ US pour son rôle dans un vaste scandale de truquage de tests d’émissions polluantes, lequel a valu des amendes et des frais de plusieurs milliards de dollars au constructeur allemand.

Martin Winterkorn, qui était PDG de Volkswagen pendant les faits, a à son tour été accusé de fraude aux États-Unis (2018) et en Allemagne (2019).

Jeffrey Skilling

Photo d'archive, AFP

Pire scandale de vérification comptable de l’histoire, l’affaire Enron a conduit à la faillite de cette firme d’énergie texane et à la dissolution du puissant cabinet Arthur Andersen. En 2006, Jeffrey Skilling, ancien PDG d’Enron, a été condamné à 24 ans de prison.

En 2013, la peine de Skilling a été ramenée à 14 ans. En février 2019, l’ex-dirigeant a recouvré sa liberté après 12 ans de prison et six mois en maison de transition.

Didier Lombard

Photo d'archive, AFP

Il y a 10 ans, l’affaire France Télécom avait fait grand bruit dans l’Hexagone. Dans la foulée d’un plan de compressions visant notamment 22 000 licenciements, des dizaines de salariés s’étaient suicidés, dont 35 en 2008 et 2009.

Mis en examen en 2012 pour harcèlement moral, l’ancien PDG Didier Lombard vient d’être condamné à un an de prison, dont huit mois avec sursis, et 15 000 euros d’amende.

David Drumm

Photo d'archive, AFP

Aucun PDG américain n’a été poursuivi au criminel en lien avec la crise financière de 2008-2009. En Europe, toutefois, plusieurs dirigeants d’institutions financières sont allés derrière les barreaux. Parmi eux, David Drumm, ex-PDG de l’Anglo Irish Bank, dont les prêts risqués ont eu des effets dévastateurs sur l’économie irlandaise.

Reconnu coupable de complot pour fraude en 2018, Drumm purge actuellement une peine de six ans de prison.

Bernie Ebbers

Photo d'archive, REUTERS

Fondateur de la firme de télécommunications américaine WorldCom, cet Albertain de naissance a été à l’origine d’un scandale de comptabilité de 11 milliards $ US, le plus important à survenir aux États-Unis avant l’éclatement de l’affaire Madoff, en 2008. Il a commencé à purger une peine de 25 ans de prison en 2006.

Le mois dernier, Ebbers a été libéré pour des raisons de santé après 13 ans passés derrière les barreaux. Maintenant âgé de 78 ans, il est aveugle et souffre de démence. - WorldCom a été acquise par Verizon en 2006.

Dennis Kozlowski

Photo d'archive, AFP

En 2005, l’ancien PDG de Tyco International, une firme de systèmes de sécurité, a été reconnu coupable d’avoir touché 81 millions $ US en primes non autorisées et d’avoir acheté pour près de 15 millions $ US d’œuvres d’art illicitement. Il avait dû quitter son poste en 2002.

Condamné à huit ans et quatre mois de prison, il a obtenu sa liberté conditionnelle en 2014 après avoir passé six ans et demi derrière les barreaux. Quant à Tyco, elle a fusionné avec Johnson Controls en 2016.