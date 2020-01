BRISSETTE, Hélène



À Laval, le 8 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Hélène Brissette, conjointe de M. Robert Lansloot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Johanne), Nicole (André) et Normand (Marie-Josée), ses petits-enfants Karl, Kim, Maxime, Patricia et Eileen, ses arrière-petits-enfants Edward, Vincent, Rafaël et Maël, son frère Gabriel Brissette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 janvier de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie commémorative au complexe funéraireDes dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.