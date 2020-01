POLLENDER, André



À Laval, le 1er janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. André Pollender.Il laisse dans le deuil sa conjointe Madeleine Jean, ses fils Éric et Hugo, sa petite-fille Camille, ses soeurs Francine et Yolande, son frère (feu) Michel, ses beaux-frères Raymond Jean (Marcelle), Germain Jean (Linda) ses neveux et nièces et ses nombreux amis.Communicateur inné, érudit et généreux, sa longue carrière de professeur à la polyvalente Curé-Antoine Labelle de Laval a laissé le souvenir d'un homme fort aimé et apprécié de ses collègue et étudiants.La famille accueillera parents et amis le samedi 18 janvier 2020 dès 13h, suivi d'une cérémonie commémorative à 16h, au :La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Jude à Laval pour les soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Douglas pour la recherche.