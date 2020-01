BÉRUBÉ, Soeur Rose-Anne

s.g.m.



À Montréal, le 8 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée soeur Rose-Anne Bérubé, native de Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick.Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que ses consoeurs.La dépouille mortelle sera exposée aux :3300, WILLIAM-TREMBLAY, MONTRÉAL(angle boul. St-Michel)le mardi 14 janvier 2020, de 15 h à 17 h et de 19 h à 21 h. Il y aura une vigile de prière à 19 h 30. Les funérailles auront lieu au même endroit, le mercredi 15 janvier 2020 à 10 h. Parents et ami-e-s sont priés d'y assister sans autre invitation. L'inhumation aura lieu au cimetière des Soeurs Grises sur l'île Saint-Bernard, Châteauguay.Des dons en faveur des Oeuvres de Mère d'Youville seraient appréciés.