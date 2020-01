MOREAU, Thérèse



À Terrebonne, le 6 janvier 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Thérèse Moreau, conjointe de M. Jean-Pierre Vallières.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils Yvon (Vicky) et Stéphane (Caroline), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 18 janvier 2020 à 13h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 20h.Un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié.