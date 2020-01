Découvrez 20 étoiles montantes du milieu artistique qui ont moins de 20 ans

Ils chantent, ils dansent, ils donnent la réplique et ils ont moins de vingt ans. À voir aller tous ces jeunes nés après le 1er janvier 2000, le Québec n’est pas à la veille de vivre une pénurie de talent. Mieux, ces artistes ne se contentent pas d’épater les Québécois. Plusieurs d’entre eux ont déjà fait leur marque à l’étranger. Partez donc à la rencontre de 20 étoiles montantes de notre show-business.

ÉMILIE BIERRE

15 ans ♦ Cinéma, télé

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Elle n’a encore que 15 ans, mais c’est déjà bien clair pour Émilie Bierre que sa vie se passera devant et derrière une caméra.

«Dans ma tête, je n’ai jamais eu de plan B», lance avec confiance la jeune comédienne.

Si elle peut se permettre une telle affirmation, c’est parce que les bases sont solides. En dix ans, Émilie Bierre s’est bâti un curriculum vitae qui ferait l’envie de comédiens bien plus âgés.

Ses principaux faits d’armes? Les beaux malaises, bien sûr, mais aussi sa performance acclamée dans le film Une colonie, pour laquelle elle a été désignée meilleure actrice à la plus récente remise des Prix Écrans canadiens.

«Ce film m’a procuré de la reconnaissance partout dans le monde. C’est un plateau qui m’a permis d’apprendre et qui m’a fait grandir.»

Derrière la caméra

Elle y a aussi trouvé une mentore, la réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles, qui lui a donné l’envie d’explorer d’autres facettes du métier. Tellement qu’Émilie Bierre bosse déjà sur un projet de court métrage qu’elle tournera l’été prochain.

«C’est une expérience que je fais pour le plaisir, pour apprendre et voir si je peux aller plus loin dans ce domaine.»

Le jeu, la réalisation, le jeune âge, ça rappelle un certain Xavier Dolan. D’ailleurs, Émilie Bierre affirme avoir des portes ouvertes à l’extérieur du pays.

«Plusieurs choses se sont placées dernièrement, aux États-Unis et en France. Mais je ne peux pas en parler encore.»

SOPHIE NÉLISSE

19 ans ♦ Cinéma et télé

Photo WENN.com

L’aînée de notre sélection n’a plus besoin de présentation. Depuis son éclatante éclosion dans Monsieur Lazhar, à l’âge de dix ans, raflant au passage plusieurs prix, Sophie Nélisse a voyagé partout dans le monde pour tourner avec de grands noms du cinéma. Elle a notamment donné la réplique à Geoffroy Rush dans La voleuse de livres et à Kathy Bates et Glenn Close dans La fabuleuse Gilly Hopkins. Tout ça en continuant d’apparaître dans plusieurs productions québécoises, au grand comme au petit écran.

CHLÉA GIGUÈRE

14 ans ♦ Danse

Photo d’archives

«Est-ce que vous avez déjà entendu ça, naître une étoile? C’est ce son-là.» Lydia Bouchard s’était faite la porte-parole de tous les spectateurs, plus tôt cet automne, à Révolution, quand elle a encensé cette jeune danseuse après une autre performance éblouissante. En plus d’épater les Québécois, la talentueuse adolescente a fait bonne figure outre-mer à l’émission La France a un incroyable talent, et a repris le rôle de Clara, dans Casse-Noisette, en décembre dernier.

MILYA CORBEIL-GAUVREAU

17 ans ♦ Cinéma et télé

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Si son visage vous est inconnu, vous n’avez pas souvent regardé de séries ou de films québécois depuis un bon bout de temps. Révélée dans Les rois mongols, avec à la clef un prix d’interprétation au Festival du film francophone d’Angoulême, en France, Milya Corbeil-Gauvreau démontre tout l’éventail de son jeu dans ses projets actuels. Prisonnière d’une secte religieuse dans L’échappée, elle jouera bientôt une méchante intimidatrice dans La vie compliquée de Léa Olivier, et une ado trop intense dans Fait divers.

CHARLIE LEMAY-THIVIERGE

18 ans ♦ Télé, théâtre et réalisation

Photo d’archives

Une autre qui prouve que la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. La fille de Guillaume Lemay-Thivierge est en voie de suivre les traces de son père, avec qui elle a d’ailleurs partagé la vedette dans la série Ruptures. Ce n’est pas le seul projet père-fille à son crédit. Touche-à-tout, la jeune femme a dirigé papa dans une web-série qu’elle a réalisée plus tôt cette année. «La chance de diriger mon père et de lui dire quoi faire», s’était-elle bidonnée sur les réseaux sociaux.

LENNI-KIM

18 ans ♦ Cinéma, télé, musique

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La plupart des artistes de notre reportage souhaitent se servir de leur popularité au Québec comme tremplin pour percer à l’étranger. Lenni-Kim Lalande est l’exception qui confirme la règle.

Vedette en France depuis qu’il a participé à The Voice Kids et, surtout, depuis sa deuxième place à l’émission Danse avec les stars en 2017, le chanteur et comédien de 18 ans a plutôt négligé sa province natale au cours des dernières années.

Il promet que ça va changer en 2020.

«Il y a beaucoup de belles choses qui s’en viennent : un single et un vidéoclip qu’on va lancer et travailler simultanément au Québec. Les fans québécois ont toujours été très patients. Ils me demandent souvent sur Instagram quand je vais revenir, ils me disent qu’ils veulent me voir eux aussi», raconte celui qu’on surnomme parfois le Justin Bieber québécois.

«La comparaison ne me dérange pas. C’est même un compliment, mais nous sommes quand même deux personnes différentes. Artistiquement, nous ne faisons pas les mêmes choses, surtout l’univers dans lequel je m’en vais sur le prochain album.»

«En transe»

Chanteur accompli, Lenni-Kim aime aussi le jeu. En France, on le verra sur TF1 dans la prochaine saison de la populaire série policière Léo Matteï.

Récemment, il était aussi finaliste pour le titre de révélation de l’année aux NRJ Music Awards.

Bref, ça marche fort pour lui de l’autre côté de l’océan. Et pas question de choisir entre ses deux passions.

«J’ai davantage grandi avec les caméras, mais le chant, quand tu es sur scène, est aussi une forme de jeu. Tu n’es plus vraiment toi-même, comme si t’étais en transe.»

LÉVI DORÉ

19 ans ♦ Cinéma, télé et théâtre

Photo Chantal Poirier

Il court les plateaux depuis l’âge de 12 ans, quand il a commencé à faire ses classes dans Au secours de Béatrice. Mais sa chevelure frisée fait véritablement tourner les têtes depuis qu’il a hérité et défendu avec aplomb, cet automne, un des rôles principaux d’Alerte Amber, celui de Logan. «Ce personnage est loin de moi, mais je devais garder une vérité dans la détresse et la souffrance», a déclaré celui qu’on a aussi vu au cinéma (La chute de Sparte) et dans quelques pièces du TNM.

THOMAS DELORME

18 ans ♦ Télé et réalisation

Photo d’archives

D’une certaine façon, on peut dire que Thomas Delorme se retrouve dans cette liste contre l’avis de ses parents. Ceux-ci, les comédiens Sébastien Delorme et Julie Perreault, lui avaient déconseillé une carrière de comédien. Thomas en a fait à sa tête et, après quelques apparitions dans District 31, il a obtenu son premier rôle majeur dans Toute la vie. Autre corde à son arc: la réalisation. Il a signé récemment un court métrage qui mettait en vedette un autre membre de notre liste, Charlie Lemay-Thivierge.

ISABELLE NÉLISSE

16 ans ♦ Cinéma et télé

Photo d’archives

Chez les Nélisse, le jeu, c’est une affaire de famille. Sur les traces de Sophie, la cadette Isabelle fait sa place comme sa sœur en alternant entre télé et cinéma d’ici et d’ailleurs. Elle a donné la réplique à Laura Dern dans The Tale, Jessica Chastain dans Mama, et son nom s’est même retrouvé au générique du film d’horreur Ça. Si, en général, elles mènent leur carrière respective séparément, il arrive que les sœurs se retrouvent sur le même plateau, comme ce fut le cas dans Au pire, on se mariera.

OPHÉLIE BÉGIN

13 ans ♦ Danse

Photo d’archives

Elle n’avait que neuf ans quand elle a mis les pieds sur le plateau de La France a un incroyable talent. Autant dire qu’Ophélie, qui danse depuis l’âge de 18 mois, a appris rapidement à gérer le stress. C’est sûrement ce qui lui a permis d’en mettre plein la vue aux téléspectateurs et d’atteindre la demi-finale lors de la dernière saison de Révolution. Même le géant Disney a succombé et, à la suite d’un vote sur le web, lui a offert un rôle principal dans un vidéoclip tourné pour l’émission Backstage.

LIVIA MARTIN

19 ans ♦ Télé, danse, chant

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Elle a été adoptée par les Québécois en jouant son propre rôle avec son père Maxim Martin dans la désopilante série Max et Livia, mais s’il n’en tient qu’à Livia Martin, c’est à titre d’animatrice qu’elle continuera de tisser des liens avec les téléspectateurs au cours des prochaines années.

La jeune femme de 19 ans, dont le naturel et l’aisance crèvent l’écran, a eu une révélation quand elle a animé avec son papa un talk-show lors du dernier festival Juste pour rire.

«J’ai eu le déclic pour l’animation. Honnêtement, si je devais choisir une branche, je pense que ce serait ça. J’aime vraiment poser des questions, apprendre à connaître le monde et jaser», confie celle qui a reçu plusieurs bons commentaires, ainsi que des offres dont elle ne veut encore dévoiler la teneur, après son contrat estival.

De la danse à la télé

Toute petite, Livia Martin est tombée en amour avec la danse. Influenceuse sur Instagram, elle peut aussi pousser la note, comme en font foi des vidéos de reprises de chansons populaires qu’elle publie sur YouTube.

Quand Max et Livia s’est pointée, ce fut pour elle la confirmation de sa passion pour les arts.

«Je me suis immédiatement sentie super à l’aise devant la caméra», dit la comédienne, qui peut compter sur un soutien de tous les instants de papa Maxim.

«Il est là pour constamment me guider. Je suis toujours en train de rêvasser et c’est lui qui me dit : “wake-up Livia, on va parler de vraies affaires”.»

HENRI PICARD

18 ans ♦ Cinéma et télé

Photo d’archives

Le fils de Luc Picard et d’Isabel Richer n’a pas mis de temps à se faire un prénom. Depuis que papa l’a dirigé avec brio dans Les rois mongols, en 2017, les offres affluent. À la télé (Jenny, Cerebrum) comme au cinéma (À tous ceux qui ne me lisent pas et prochainement dans Mafia Inc.), Henri Picard a pu faire étalage de son talent. Et prouver son indépendance. «Je ne veux pas faire les mêmes choses qu’eux», a-t-il déclaré à propos de ses célèbres parents. Pour l’instant, c’est mission accomplie.



SAM-ÉLOI GIRARD

16 ans ♦ Cinéma, télé, théâtre et doublage

Photo d’archives

Originaire du Saguenay, il a eu son premier contact avec la scène au sein de la troupe de Québec Issime. Comme son frère Tom-Eliot et son papa Michael, Sam-Éloi peut pousser la note mais c’est à la télé qu’il fait sa marque. Son jeu dans Conseils de famille, puis dans la série dérivée à propos de son personnage, Clovis, lui a valu deux nominations aux Gémeaux. Il sera prochainement l’une des vedettes de la série La vie compliquée de Léa Olivier.

EMMA LÉPINE

19 ans ♦ Théâtre et chant

Photo d’archives

Peu d’artistes de notre sélection peuvent se targuer d’une ligne aussi prestigieuse dans leur curriculum vitae. À compter de l’été prochain, cette chanteuse, d’abord remarquée à La Voix, prendra les traits de Fleur-de-Lys dans la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris, un rôle qu’ont naguère défendu Julie Zenatti, Natasha St-Pier et Valérie Carpentier. «Ça va changer ma vie», a soutenu Emma Lépine, une fervente admiratrice de Luc Plamondon. Et qui était son coach à La Voix ? Garou. Il n’y a pas de hasard.

CAMERON BRODEUR

17 ans ♦ Cinéma et télé

Photo Pierre-Paul Poulin

Après Caroline Dhavernas, Jay Baruchel et Karine Vanasse, une nouvelle vague d’acteurs d’ici fonce sur Hollywood et ce jeune homme de Candiac en fait partie. Déjà, il a pu se faire voir sur les plateaux du film Midway et des séries The Umbrella Academy (Netflix) et Ghostwriter (Apple TV+). Ses ambitions sont claires: c’est à Los Angeles que ça va se passer pour lui. «Un de mes rêves est de jouer dans un sitcom comme The Office», a-t-il confié récemment.

LAURENCE DESCHÊNES

17 ans ♦ Cinéma, télé

Photo Agence QMI, Steve Madden

Elle s’appelle Laurence Deschênes, mais à partir du mois de février, pour bien des jeunes, ce sera Léa.

Après avoir défendu pendant près de huit ans le personnage d’Anne O’Hara dans O’, la comédienne de Trois-Rivières s’attaque à un gros morceau en donnant vie au petit écran à l’héroïne de la populaire série de livres jeunesse La vie compliquée de Léa Olivier.

«Déjà sur le plateau de tournage, tout le monde se trompait entre Léa et Laurence», s’amuse celle qui est bien consciente que sa notoriété passera à un autre niveau quand la série sera diffusée sur Club illico.

«J’ai tellement hâte. L’autre jour, je me suis réveillée et je pensais que je venais de tout rêver ça», dit-elle.

Polyvalente, Laurence Deschênes excelle en nage synchronisée. Elle a même participé à deux reprises aux Jeux du Québec.

Toutes les répliques

Mais c’est le jeu qu’elle préfère. Elle savait même dès l’âge de cinq ans qu’elle voulait « être dans la télé ». Ce désir un peu flou a été pris au sérieux par ses parents deux ans plus tard.

«J’avais revu à la télé un film que j’avais vu au cinéma et je me souvenais de toutes les répliques de chaque personnage. Mes parents ont bien vu que j’avais de l’intérêt et, par la suite, j’ai commencé à passer des auditions.»

Outre Léa Olivier, elle a décroché un rôle important dans Épidémie, aussi à TVA. Au cinéma, elle apparaîtra dans La déesse des mouches à feu, le prochain film d’Anaïs Barbeau-Lavalette.

ANDRÉ KASPER

17 ans ♦ Cinéma, télé et doublage

Photo d’archives

Il ne craint pas les défis. Dans Hubert et Fanny, il s’est fait remarquer en interprétant un personnage transgenre, une performance sertie d’une nomination aux prix Gémeaux. «Il a un réel instinct d’acteur», l’a vanté l’auteur Richard Blaimert. Vu dans plusieurs autres séries télé, dont Clovis et Les pays d’en haut, André Kasper est aussi un as du doublage qui compte plus d’une cinquantaine de projets à son actif.

ELIJAH PATRICE-BAUDELOT

14 ans ♦ Cinéma et télé

Photo d’archives

Son nom était sur toutes les lèvres des adeptes de la série Alerte Amber cet automne. Ce jeune comédien né d’une maman française et d’un père québécois a brillé dans le rôle du jeune autiste kidnappé par son grand frère. Aussi au générique du film Vivre à cent milles à l’heure, Elijah Patrice-Baudelot a donc connu l’automne de la grande éclosion. «J’ai eu la piqûre. Je n’ai pas envie que ça s’arrête», a déclaré cet adepte de ski.

SALIMO

19 ans ♦ Musique

Photo d’archives

De nos jours, les jeunes n’en ont que pour le hip-hop. Il n’est pas donc pas étonnant qu’un de nos artistes les plus prometteurs évolue dans cet univers. Après Loud et Koriass, voici donc Salimo, jeune rappeur d’origine algérienne dont plusieurs des titres avoisinent déjà les 500 000 écoutes sur Spotify. Deux EP, quelques premières parties notables (Maître Gims à Montréal et Ottawa) ont précédé un premier concert en tant que tête d’affiche au Club Soda, cet automne.

ALEXANE JAMIESON

16 ans ♦ Cinéma, télé et théâtre

Photo d’archives

Dans le film Jeune Juliette, elle ne laisse personne indifférent. Après avoir enchaîné les petits rôles pendant plusieurs années, Alexane Jamieson n’a pas raté sa chance pour son premier rôle majeur à l’écran. Il faut dire qu’elle avait des points en commun avec cette Juliette, rouquine et rondelette. «J’ai aussi vécu de l’intimidation», a confié la jeune actrice. Rien pour lui nuire, le film a pris l’affiche en France et y a obtenu l’appui de la majorité des critiques.