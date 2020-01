La maison de la semaine: le confort chez soi

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de l'Équipe Sansoni de RE/MAX Capitale Référence 2000. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

À la recherche d’un nid douillet que l’on retrouve avec autant de bonheur à la fin d’une journée de travail qu’après un long voyage. D’un lieu de rassemblement pour recevoir parents et amis en toute convivialité. D’un jardin accueillant pour mieux apprécier le passage des saisons... Les futurs propriétaires de ce plain-pied proposé par l’Équipe Sansoni, sur la rue des Dolines à Boischatel, tomberont sous ses charmes.

La situation de cette maison qui n’a connu qu’un seul couple de propriétaires comblera les amateurs de sport et de plein air, en raison des deux terrains de golf, du parc de la Chute-Montmorency, du centre sportif et d’autres activités de loisir qui se trouvent à proximité.

Érigée sur un terrain de 7000 pieds carrés, la propriété profite d’une très agréable cour qui accueille deux terrasses, un beau foyer de maçonnerie, une remise, un magnifique aménagement paysager et le décor du trou numéro 18 du golf voisin.

L’intérieur de cette maison, dont les quatre côtés sont en brique, a été aménagé par les propriétaires qui, n’en étant pas à leur première propriété, ont su établir précisément et combler entièrement leurs besoins et priorités. Maintenant, c’est au tour des prochains habitants d'en profiter!

Une visite s’impose

Il est possible d’entrer dans ce plain-pied par la porte en façade s’ouvrant sur le salon, mais c’est plus souvent par le garage impeccable et fenestré que les futurs propriétaires y accéderont. Ce garage pouvant garer une voiture permet également de se rendre dans la cour et même au sous-sol, par un large escalier et par une porte tout aussi grande (42 pouces) facilitant le transport de meubles massifs vers la salle familiale.

Mais entrons plutôt au rez-de-chaussée, dans ce hall d’entrée ouvert nous mettant aussitôt dans l’ambiance chaleureuse et enveloppante des lieux. Les visiteurs les plus frileux se dirigeront rapidement près du foyer au gaz du salon, alors que les plus contemplatifs rejoindront l’immense porte-patio de la salle à manger, tournée vers la terrasse et la cour. La lumière qui s’invite dans cette maison est revigorante, traversant la salle à manger jusqu’aux deux vastes fenêtres (verre triple) du grand salon d’un bleu frais. Même une journée grise ne réussirait pas à miner le moral des habitants.

Autour de la table de la salle à manger qui, au besoin, peut s’agrandir jusqu’à la pièce voisine, on imagine des rencontres amicales où le rire est au cœur des conversations. Un repas agréablement partagé pendant lequel les plats défilent pour multiplier les découvertes culinaires. Et lorsque les verres s’entrechoquent, tous les convives se promettent de renouveler l’expérience!

La cuisine à proximité laisse voyager les parfums qui émanent des chaudrons, des fruits et légumes fraîchement découpés, de toutes les victuailles qui garnissent le grand comptoir devant le dosseret en ardoise. Tous les invités y trouvent une place, que ce soit assis près de la péninsule, devant la plaque de cuisson, le visage contre la vitre du four encastré, le nez dans les nombreuses armoires blanches en stratifié lustré bien organisées, ou devant le lavabo et sa nouvelle robinetterie. Il y a de la vie ici lorsque tout le monde se met de la partie! Et pour cuisiner à deux, l’espace est idéal! L’aménagement de chaque pouce carré a été réfléchi pour maximiser la fonctionnalité et éliminer la perte d’espace. On y trouve même une planche à repasser escamotable.

Plus encore...

Le rez-de-chaussée compte une salle de bains éclatante dotée d’un bain-douche et d’un long comptoir avec maquilleuse bordant un tout aussi grand miroir, parfaits pour se préparer à deux. La céramique rectangulaire foncée de la cuisine couvre aussi ce plancher.

Puis dans l’intimité qu’offre l’extrémité du corridor, deux chambres se font face. La chambre principale en façade profite de deux fenêtres et de deux vastes garde-robes, puis la chambre d’invité du côté de la cour est aussi dotée de deux garde-robes.

L’immensité du sous-sol et la chaleur qui s’en dégage nous épatent! Vêtu de deux magnifiques colonnes, d’un foyer au gaz, de murs d’un rouge chaud et d’un confortable plancher stratifié, on y passerait de longues soirées à s’amuser ou à se détendre. L’accès au garage permet d’envisager l’aménagement d’un bureau à la maison. L’espace permet donc de multiplier les usages dans cette salle (cinéma, bureau, jeux, etc.) et même de prévoir l’ajout d’une chambre supplémentaire.

On retrouve également dans ce sous-sol du rangement, une chambre froide, une salle de douche et de lavage, ainsi qu’un atelier.