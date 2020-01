Le désir sexuel en montagne russe

Mystère peu sexy s’il en est, je vous le concède. Mais pourquoi le désir sexuel s’amuse-t-il à vous faire vivre le manège des montagnes russes ?

Perturbations qui ne concernent pas uniquement les femmes, les problèmes liés aux fluctuations du désir sexuel occasionnent de nombreux mouvements au sein d’une relation. Ils perturbent non seulement l’équilibre de la relation, mais induisent des incompréhensions et parfois des peurs chez la personne qui les vit.

Il arrive également que les partenaires soient inquiets ou préoccupés par cette situation, qui non seulement peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais qui aussi, à l’occasion, se dissipe totalement sans raison apparente.

Libido en berne

Tout d’abord, prenons quelques instants pour définir ce qu’est la libido, ou le désir sexuel. Ces synonymes nous renvoient à une envie, une intention de vivre un contact ou des actes sexuels.

Le désir sexuel fait régulièrement référence à ce qui se passe au sein d’une relation, mais il est important de considérer le fait qu’une personne seule peut elle aussi vivre des fluctuations dans sa libido. Donc le désir sexuel correspond à cet état, composé d’un cocktail d’hormones, de sensations, de facteurs personnels, relationnels et d’état physique qui influe sur cette envie de vivre des comportements sexuels.

Puisque la vie n’est pas composée que de bons et heureux moments, il arrive régulièrement que le quotidien soit bousculé et, par le fait même, entraîne la libido avec lui.

À cet égard d’ailleurs, on ne se tromperait probablement guère en avançant que tout le monde vit, à un moment ou à un autre de sa vie, des difficultés liées au désir sexuel.

Problématique ?

Est-ce que des fluctuations de la libido correspondent toujours à des problèmes ? Autrement dit, est-ce que le fait que le désir sexuel s’absente ou disparaisse occasionnellement représente nécessairement un motif d’inquiétude ou des ennuis ?

La réponse est non, mais elle doit toutefois être nuancée . Partir du principe qu’il est fort probable que vous viviez à un moment ou à un autre des difficultés avec votre désir sexuel est sans doute bien sage.

Or, pour savoir à quel moment la situation devrait vous préoccuper davantage – souvent même au point d’avoir l’impression qu’il n’y a plus d’issue –, il importe de prendre quelques instants pour faire « une autopsie » de ce à quoi ressemble votre vie dans les dernières semaines ou derniers mois.

En effet, il n’est pas rare de trouver certaines réponses (ou à tout le moins des pistes de réflexion) dès ce moment. Et un des leviers qui pourrait vous inciter à aller chercher une aide extérieure est le fait que la problématique dure depuis 6 mois ou plus. En deçà de ce délai, il pourrait être possible que les ennuis soient occasionnés par des événements situationnels qui viennent influencer votre état d’être. Mais, oui il y a un MAIS, et très important en plus : votre sentiment de détresse ou de mal-être.

Quel que soit le nombre de jours ou de semaines, votre état intérieur demeurera votre meilleur guide à cet égard. Ne tolérez pas ce qui ne vous fait pas de bien, ce qui vous inquiète ou qui vous fait souffrir. Allez frapper aux bonnes portes.

Des montagnes russes

Donc le jeu des montagnes russes n’est en réalité que l’effet naturel de ce cocktail de vie sur votre état d’être. Des facteurs comme :

Les hormones

Les médicaments

La maladie

Les événements de la vie (tristes ou non)

L’état de santé

L’état de la relation

La situation familiale

La situation financière

L’histoire personnelle

La capacité à fantasmer

L’humeur

Le contexte professionnel

Une consommation inadéquate de la pornographie

Je continue ?

Bref à la lumière de ceci, vous comprendrez pourquoi votre libido a parfois du mal à s’accrocher aux images sexy de la situation.