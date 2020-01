Les 49ers s’approchent du Super Bowl

Les 49ers de San Francisco sont devenus la première formation de la NFL à se tailler une place en finale d’association, samedi, lorsqu’ils ont vaincu les Vikings du Minnesota par la marque de 27 à 10, en Californie.

Sans être spectaculaire, le quart-arrière Jimmy Garoppolo a fait le travail nécessaire pour mener son équipe au prochain tour éliminatoire. Le pivot a complété 11 de ses 19 tentatives de passe pour des gains de 131 verges en plus d’obtenir un majeur et d’être victime d’une interception. Il a grandement été aidé par son jeu au sol. Le porteur de ballon Tevin Coleman a inscrit deux touchés sur 22 portées, totalisant 105 verges.

«Il a vraiment bien paru, a mentionné l’entraîneur-chef Kyle Shanahan au sujet de Coleman, en conférence de presse après la rencontre. Je sais que ses statistiques n’ont pas été nécessairement impressionnantes cette année. Il a obtenu des situations avantageuses aujourd’hui [samedi] et il en a profité. Ça lui a procuré du "momentum" et il a pu rester sur le terrain un peu plus.»

Dans le camp des Vikings, Kirk Cousins a récolté plus de verges par la voie des airs que son vis-à-vis, avec 172, mais ce ne fut pas suffisant contre la défensive californienne. L’athlète de 31 ans a réussi une remise pour le majeur et subi une interception.

«J’ai senti que les 49ers étaient la meilleure équipe aujourd’hui, a expliqué Cousins lors d’une conférence de presse diffusée sur le site internet de son équipe. Nous n’en avons pas fait assez offensivement pour nous donner une chance de gagner le match.»

Une défensive et des unités spéciales efficaces

En avance par une possession au troisième quart, Richard Sherman, des 49ers, a réalisé une interception des plus importantes dans la zone des Vikings. Quelques jeux plus tard, Coleman inscrivait sa deuxième réussite de la journée.

«Les gens continuent de nous manquer de respect et au final, tout ce que tu peux faire, c’est de t’imposer sur le terrain, a indiqué Sherman. C’est ce qu’a fait notre ligne défensive, notre tertiaire et nos secondeurs. Notre attaque a fait un bon travail pour inscrire des points et profiter de leurs opportunités.»

Lors d’un botté de dégagement sur leur possession suivante, Raheem Mostert a profité d’une échappée du retourneur pour placer son équipe à la porte des buts adverses. Les deux revirements ont permis à la troupe de Kyle Shanahan d’inscrire 10 points.

Les vainqueurs du duel entre les Seahawks de Seattle et les Packers de Green Bay, dimanche, se rendront à San Francisco pour y disputer la finale de l’Association nationale.