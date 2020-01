Les excuses ne suffisent pas selon les familles

L’attitude de l’Iran, qui a fini par reconnaître ses torts, a permis d’éviter de jeter de l’huile sur le feu, selon Rachad Antonius, spécialiste du Moyen-Orient et professeur de sociologie à l’UQAM.

Les États-Unis et l’Iran se dirigeaient déjà vers une accalmie des tensions quand le vol PS-752 a été abattu par erreur, affirme-t-il. Les aveux et excuses du gouvernement iranien ont permis de continuer dans cette voie.

« Même pour le nucléaire, ils négocient avec les Américains, avec les Européens, ils signent des ententes. Je pense qu’on peut penser qu’ils vont se comporter en gouvernement responsable et qu’ils pourront assumer l’erreur qui vient de leur armée », explique-t-il.

Sami Aoun, professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke et spécialiste du Moyen-Orient, estime que le Canada a des chances de s’imposer.

« Certainement, le Canada a fait un bon coup [en lançant] une coalition avec les pays des victimes de l’avion ukrainien, et cela a fait beaucoup de pression », souligne-t-il.

Les deux experts s’entendent sur le fait que l’accalmie ne sera cependant que temporaire, puisque les relations entre l’Iran et les États-Unis sont parfois amicales, parfois belliqueuses, depuis plus de 40 ans. L’exploitation de gaz naturel et de pétrole étant le nerf de la guerre.