Les gens se préparent à affronter la tempête

MONTRÉAL – Déjà que les salles d'urgence fonctionnent au-delà de leurs capacités depuis quelques semaines, le verglas, qui était annoncé samedi soir, faisait craindre le pire.

Dès qu'il y a des précipitations sous forme de grésil ou de pluie verglaçante, les effets se feront sentir aux urgences.

• À lire aussi: Pluie verglaçante et neige: cocktail météo en fin de semaine au Québec

Les professionnels de la santé demandent donc aux gens de faire preuve d'une grande prudence dans leurs déplacements, que ce soit à pied ou encore en voiture.

«Il faut être prudent, il faut sortir juste si c'est absolument nécessaire. Il faut essayer de reporter ses déplacements, essayer de ne pas prendre la voiture, puis attendre que ce moment-là soit passé pour ne pas contribuer à la surcapacité des hôpitaux et des urgences», a indiqué Dr Marco Charneux, urgentologue et chef de l’urgence de l’Hôpital Santa Cabrini.

Les quincailleries populaires

Avec les prévisions météo de samedi, les quincailleries vivaient, pour leur part, déjà une grosse journée.

«C'est beaucoup plus les personnes âgées, je vous dirais, qui ont plus peur, à cause de la glace. Sinon, les gens, je pense qu'ils sont pas mal préparés à ça. On se croirait en 1998», a raconté Heileen Wong, gérante adjointe d’un Canadian Tire.

Les sacs de sable, les crampons, la lampe de poche et les bougies sont au nombre des articles très courus.

Les consommateurs rencontrés par TVA Nouvelles n’étaient pas paniqués outre mesure par la météo. Ils disaient seulement vouloir prendre quelques précautions.