Les courtiers le répètent souvent, lorsque des acheteurs sont attendus pour une visite, il est primordial d’ouvrir toutes les sources d’éclairage dans la maison. Et pour rendre celle-ci encore plus attrayante, les designers ont une foule de trucs pour maximiser la lumière, dont en voici quelques-uns.

1. Couleurs pâles

La première chose à faire, selon Marie-Christine Dubé, présidente de l’Association des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) et designer d’intérieur certifiée APDIQ®, c’est de peindre les murs avec des couleurs pâles. «Si on n’a pas beaucoup de sous, on peut peindre intégralement la maison d’un blanc chaud. Les gens qui vont la visiter auront l’impression que la maison est prête pour eux, qu’ils peuvent y déménager n’importe quand», affirme Mme Dubé.

Toutefois, si, dans la salle à manger ou au salon, il y avait un magnifique buffet ou un piano de couleur foncée, celui-ci pourrait être adossé à un mur d’une teinte équivalente, pour accorder à ce meuble digne d’intérêt la place qui lui revient.

2. Habillage léger

Ensuite, il faut retirer le plus possible d’habillage de fenêtres et opter pour des stores qui laisseront passer la lumière, tout en préservant l’intimité dans la maison. Oubliez les rideaux très chargés qui sont demeurés dans les fenêtres trop longtemps et qui, en plus d’empêcher la lumière d’entrer, alourdissent le décor. Par ailleurs, il est essentiel de déplacer tout ce qui obstrue l’entrée de lumière naturelle.

3. Ampoules DEL naturelles

Porter une attention particulière aux ampoules aura aussi une incidence. Mme Dubé privilégie l’usage d’ampoules DEL de couleur naturelle, combinées à un gradateur. Ainsi, quand un maximum d’éclairage est requis pour faire le ménage ou pour observer un détail particulier lors d’une visite, on l’obtient facilement, tout comme lorsqu’on souhaite créer une atmosphère plus enveloppante qui mettra les visiteurs dans l’ambiance.

4. Privilégier les encastrés

En parlant d’éclairage, Mme Dubé suggère fortement de privilégier les luminaires encastrés dans les espaces communs, sauf pour la salle à manger et l’îlot de la cuisine qui peuvent faire place à des luminaires suspendus minimalistes éclairant plus près de la table ou de la surface de travail. Les luminaires encastrés vont donner l’impression que la pièce est plus grande. Puis en éliminant les lustres et les plafonniers, rien ne bloque la vue et la lumière.

5. Ajout de miroirs

Dans des endroits plus sombres et restreints, comme au bout d’un corridor, un miroir mince et ovale ou un agencement de deux petits miroirs, rendra cet espace plus accueillant, habillé et lumineux. Dans une petite pièce comme le hall d’entrée, il apportera de la lumière, créera une sensation d’espace et les visiteurs qui s’y regarderont s’imagineront plus facilement dans la maison. Une pièce qui ne reçoit pas assez de lumière, comme une salle à manger par exemple, pourrait aussi bénéficier de la présence d’un miroir qui y invitera la lumière naturelle des autres pièces et diffusera l’éclairage artificiel.

6. Décharger les pièces

Retirer les tapis au sol et dans les escaliers ainsi que la tapisserie sur les murs. Peindre les armoires trop foncées dans une teinte plus claire. Dégager toutes les surfaces. Retirer les meubles trop massifs ou trop nombreux. Toutes ces opérations contribueront à laisser voyager la lumière plus aisément dans la maison.