Rénover en toute sécurité et conformité

Vous planifiez des travaux de rénovation dans votre maison? Assurez-vous de les faire en respectant les normes et en faisant attention à votre sécurité. Pour un travail bien fait, soyez prêt!

Photo Pixabay

Dans une résidence, les travaux de réno sont très diversifiés et peuvent aller de la simple peinture d’un mur au changement complet du plancher de la salle de bain... Avant de débuter votre projet, informez-vous auprès de votre municipalité. Comme le souligne Sylvain Lamothe, conseiller en communication/relations médias à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), tout ce qui touche le domaine résidentiel et unifamilial relève davantage des municipalités en termes de réglementation. Les villes n’ont pas toutes les mêmes règles et les exigences varient d’un endroit à l’autre. «Oui, il y a un code de construction, mais la première chose à faire consiste à demander un permis auprès de votre municipalité», dit-il.

Assurances

En faisant vous-même les travaux, il est important de le mentionner à votre assureur. Les nouveaux matériaux utilisés et les changements effectués vont augmenter la valeur marchande de votre propriété. «Si vous avez des réclamations à faire auprès de vos assurances, elles doivent être en mesure de couvrir ces éléments-là. Il faut donc les informer», explique M. Lamothe. N’oubliez pas cependant d’évaluer la nature des tâches: un petit rafraichissement de peinture ne changera pas vraiment la valeur de la maison.

En cas de blessure

Le volet responsabilité civile de votre assurance est tout aussi important. Vérifiez bien votre couverture pour évaluer si elle vous convient déjà. De plus, si quelqu’un se blesse pendant que vous faites des travaux, vous devez préalablement aviser votre assureur que vous allez faire des rénovations à la maison. Soyez aussi bien entouré. En travaillant avec votre beau-frère, il peut avoir de bonnes intentions, mais pas nécessairement de bonnes aptitudes! En plus de l’aspect légal et sécuritaire, vous devrez aussi gérer des chicanes de famille si jamais les tâches sont mal exécutées... «En théorie, la personne qui se blesse sur un chantier doit être un travailleur de la construction qui a des compétences pour effectuer ce genre de travaux», rappelle M. Lamothe. Sinon, vos assurances civiles vont devoir intervenir...

Tout... sauf l’électricité!

Photo Pixabay

Certains sont très à l’aise lorsque vient le temps de remplacer un plancher, tandis que d’autres savent que leur «talent» de rénovateur du dimanche est plutôt limité! Quoi qu’il en soit, lorsqu’il s’agit de notre propre maison, on a le droit de faire des travaux: on n’est pas tenu d’engager un entrepreneur à moins de toucher à l’électricité. «Au Québec, les travaux en électricité doivent être faits par un entrepreneur spécialisé dans ce domaine», ajoute M. Lamothe.

Pour la plomberie, il n’y a pas de problème, mais malheureusement, trop de gens s’improvisent électriciens et les conséquences sont parfois très dommageables... Par exemple, en vendant votre maison, un entrepreneur pourrait venir faire des modifications. En ouvrant un mur, il découvre alors que tout le filage doit être changé car il n’a pas été posé de manière conforme. Pour prévenir les histoires d’horreur, il vaut mieux engager un électricien certifié.

Un pro pour vos rénos!

Photo Pixabay

Changer une seule porte est une chose, mais refaire la salle de bain au complet en est une autre! Faites aussi appel à un professionnel pour les autres travaux, si vous doutez de vos habiletés. Assurez-vous que l’entrepreneur détient les bonnes licences. Vous pouvez vérifier auprès des autorités, comme la Régie du bâtiment du Québec ou l’Office de la protection du consommateur, pour voir s’il n’y a pas de plainte concernant la personne que vous sollicitez. Ayez également un bon contrat en main avec tous les détails pertinents concernant les travaux demandés. En cours de route, vous pourrez toujours vous référer à votre contrat dûment rempli et signé...

Sécurité

Vous persistez à faire vos propres rénovations? Alors, prenez le temps de faire le point sur la sécurité de base. Avez-vous l’équipement adéquat, comme des lunettes de protection, un casque ou même des bottes de construction? Êtes-vous bien attaché en hauteur? Ne laissez pas trainer vos outils coupants ou pointus et, au besoin, essuyez les surfaces glissantes au fur et à mesure. «Les professionnels savent ce qu’ils doivent faire, mais pour quelqu’un qui s’improvise rénovateur, il doit au moins s’informer sur la sécurité», insiste M. Lamothe. Lorsque tout est fait selon les règles de l’art, vous serez fier du travail accompli en toute sécurité!