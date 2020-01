Souvenirs de famille tropicaux

PUNTA CANA, République dominicaine | La famille a souvent été au cœur des Club Med, et celui de Punta Cana ne fait pas exception pour ceux qui recherchent un équilibre entre relaxation, aventure et bonne nourriture, sur fond de sable blanc menant à une eau turquoise.

Situé à l’est de l’île Hispaniola, entre l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes, ce complexe tout inclus récemment rénové et très propre regorge de couleurs, de nature luxuriante et d’activités pour tous, le tout dans une atmosphère conviviale et festive.

Cirque du Soleil

Jeunes et moins jeunes peuvent tester leurs habiletés à l’espace CREATIVE du Cirque du Soleil, un terrain de jeu où les rudiments du trapèze et du trampoline, notamment, sont enseignés par d’anciens artistes du cirque. Ces derniers parlent plusieurs langues, comme c’est le cas pour les G.O. (gentils organisateurs) qui animent votre séjour avec gaieté.

Le français est autant parlé que l’anglais et même plus que l’espagnol dans ce village de 42 hectares. Les Montréalais ne seront donc pas dépaysés en entendant « Bonjour Hi » !

Sous un soleil radieux, il est possible de s’adonner à plusieurs sports : snorkeling, plongée, pêche, planche aérotractée ou à pagaie, voile, kayak, tennis (11 courts, mais peu d’ombre), basketball, soccer, mini-golf, golf, tir à l’arc, volleyball, pickleball ou futsal, sans oublier le gym, l’aquaforme, le boot camp et le yoga sur une plage de plus de 600 mètres, protégée par une barrière de corail.

Plusieurs activités et excursions ne sont toutefois pas recommandées aux moins de 6 ans. Un G.O. a néanmoins eu la gentillesse de laisser mon fils de 2 ans et demi grimper dans un kayak (avec une veste de flottaison) que j’ai tiré sur quelques mètres.

Services de garde

Pour les parents qui souhaitent se dégourdir sans enfants, en vue d’une expédition, un repas en tête à tête, une sortie au Coco Bongo, une boîte de nuit en ville, un spectacle, une soirée dans un des bars du complexe, un relaxant massage sous un palapas au son des vagues (170 $ pour 60 minutes) ou un après-midi à l’Oasis zen (réservé aux adultes avec une immense piscine, des cabanas et un bar), différents services de garde et camps sont offerts (0 mois à 17 ans). Les prix varient entre 25 et 110 $.

Malgré l’angoisse de laisser son enfant à des inconnus, mon garçon a dit s’être amusé, malgré sa gêne.

Bonne bouffe

Les trois restaurants du Club Med Punta Cana sont à la hauteur. Des chefs cuisinent devant vous des mets variés, caribéens, internationaux, exotiques, gastronomiques et réconfortants, dignes des grandes tables.

Les végétariens et les gens allergiques y trouveront leur compte, les enfants aussi, surtout avec la fontaine de chocolat.

À l’Indigo (menu à la carte) et à l’Hispaniola (buffet), on déguste en regardant la mer. Attention de bien vérifier l’horaire, car ils ne sont pas toujours ouverts.

À la découverte de l’arrière-pays

Les Trésors du Nord, l’un des rares tours guidés d’une durée d’une journée, conjuguent aventure, sport, relaxation, nourriture, culture, art, écologie et agriculture afin de mieux connaître la République dominicaine.

Durant cette expédition animée de main de maître et avec humour par un guide trilingue (français, anglais, espagnol), vous serez transporté en camion safari et en petit bateau à travers la campagne, les villages, les lagons et un parc national.

Au programme, équitation sur la plage paradisiaque et déserte de Limon, pause noix de coco (et rhum pour les intéressés), baignade dans une eau turquoise cristalline et apaisante, repas typique dominicain, cours pour apprendre à rouler un cigare et visite d’une ferme pour voir dans leur état naturel des fruits tropicaux, des cacahuètes, du cacao, du café, de la cannelle, de la vanille, etc.

Au sommet de Redonda

En route vers Miches, l’excursion se conclue au sommet de la montagne Redonda (ça brasse dans le véhicule, mais ça en vaut la peine), où il y a une vue à couper le souffle : d’un côté la baie de Samana et l’océan, et de l’autre, la Cordillère Orientale. Gare à la surprise, les pauses pipi ne sont pas fréquentes et parfois surprenantes... dans une cabane dans les bois. Au terme de cette aventure d’une valeur de 180 $, vous pourrez vous balancer les pieds dans le vide ou vous reposer dans un hamac. Après l’effort, le réconfort.

Les plus

Le Club Med fournit une panoplie d’objets pour bébé et enfant, allant de la poussette aux biberons et aux purées. Par contre, il faut parfois débourser, notamment pour les jouets gonflables dans la piscine.

Le complexe hôtelier se trouve à 10 minutes de l’aéroport international de Punta Cana.

L’application Club Med peut s’avérer utile pour planifier vos activités quand elle fonctionne bien, ce qui n’est pas toujours le cas. Le WiFi est parfois lent.

Dans des bâtiments coloniaux colorés, de belles chambres spacieuses et nouvellement rénovées avec balcon peuvent accueillir jusqu’à cinq personnes, avec possibilité d’avoir un salon, une terrasse ou un jardin. Aussi disponibles, des chambres de luxe donnant un accès direct à l’Oasis zen et des suites familiales avec piscine d’eau douce privée.

Il faut prévoir au moins 1599 $ par adulte pour un séjour de sept nuits, vol inclus.

