Un incident force les Marlies à déclarer forfait

Les Marlies de Toronto, le club-école des Maple Leafs dans la Ligue américaine de hockey (LAH), ont pris la décision de déclarer forfait dans leur match face aux Stars du Texas, après que l’entraîneur adjoint Rob Davison ait dû être évacué d’urgence, vendredi soir.

L’organisation des «Leafs» a qualifié l’incident «d’urgence médicale dans le vestiaire de l’équipe», sans entrer davantage dans les détails. Davison, 39 ans, a été transporté à l’hôpital où son état continue d’être évalué.

«Après ce qui est arrivé ce soir [vendredi] à Rob devant nos joueurs et notre personnel, j’ai consulté (le directeur général) Laurence Gilman, (l’entraîneur) Greg Moore et le groupe de direction des Marlies, a mentionné le DG des Maple Leafs Kyle Dubas via un communiqué. J’ai été informé que toute l’équipe était sous le choc et qu’elle n’était pas en état de jouer ce soir. Nous supportons entièrement la décision de nos joueurs et de notre personnel.»

Avant de devenir adjoint chez les Marlies en 2017-2018, Davison a joué à la position de défenseur dans la Ligue nationale de hockey entre 2002 et 2010.

Selon les règles de la LAH, Toronto a concédé un gain de 1 à 0 aux Stars. Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi, au H-E-B Center de Cedar Park, au Texas.