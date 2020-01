Un malbec en vacances dans la Loire

Le Rocher des Violettes, Côt 2018, Vieilles Vignes, Touraine, France

28,80 $ - Code SAQ: 14255936 – 12,5 % - <1,2 g/L - BIO

Pendant le mois de janvier, les chroniqueurs ont l’habitude de recommander des vins plutôt abordables, histoire de vous aider à éponger les dépenses des fêtes. C’est ce que j’essaie de faire aussi, en règle générale. Sauf que des fois, je tombe sur un vin juste trop bon. Si bon qu’il mérite une exception.

C’est ce que je me suis dit en goûtant (et buvant) ce malbec biologique élaboré par un super vigneron de Touraine. Un vin dangereux, puisqu’il se boit sans soif. D’ailleurs, j’ai bien essayé de remettre le bouchon sur la bouteille à quelques reprises. C’était peine perdue. Ni moi ni mon invité n’avons pu résister à sa trame leste et coulante, à ses saveurs pures et élégantes, qui mêlent le poivron rouge, au poivre et à la cerise, et à sa finale digeste et parfumée, qui lui donne des airs de chinon.

Un régal! Parfait pour accompagner une ratatouille ou des pâtes tomates et aubergines.

Santé!