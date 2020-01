Une troisième étoile québécoise au Match des étoiles

Le Québécois David Perron est l’un des quatre joueurs qui ont été élus par les partisans, samedi, pour prendre part au Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, qui se tiendra les 24 et 25 janvier, à St. Louis.

Perron est le joueur qui a reçu le plus de soutien des partisans dans la section Centrale lors du vote de la dernière chance. Il retrouve ainsi ses coéquipiers des Blues Ryan O’Reilly, Alex Pietrangelo et Jordan Binnington. Il rejoindra également les Québécois Jonathan Huberdeau et Anthony Duclair. Marc-André Fleury avait aussi été nommé, mais le gardien s’est désisté. L’attaquant en sera à une première participation à l’événement.

Mitch Marner (Atlantique), Quinn Hughes (Pacifique) et T.J. Oshie (Métropolitaine) sont les trois autres joueurs à avoir obtenu les derniers laissez-passer disponibles. Les trois athlètes en seront, eux aussi, à une première participation au Match des étoiles. Ils rejoignent chacun deux joueurs de leur formation respective.

Marner accompagnera Auston Matthews et Frederik Andersen, Oshie se joint à John Carlson et Braden Holtby, et Hughes vivra l’expérience avec Elias Pettersson et Jakob Markstrom.