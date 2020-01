Yannick Veilleux saisit sa chance

Quand il a pris ses valises et mis le cap vers Kalamazoo, au Michigan, en septembre, Yannick Veilleux avait décidé de miser sur lui en pensant à l’avenir. Trois mois plus tard, après maintes expériences, il est de retour au bercail à son deuxième passage dans l’organisation du Canadien.

En retombant dans la Ligue de la côte Est (ECHL) en rejoignant les K-Wings de Kalamazoo, petite ville américaine de 75 000 habitants, le Québécois croyait que cette expérience serait un tremplin vers l’Europe.

Après plusieurs saisons à accomplir des rôles secondaires sur les quatrièmes trios des Americans de Rochester, du Rocket de Laval et des IceCaps de St-John’s, il voulait retrouver le pur plaisir de jouer.

Il désirait gonfler ses statistiques afin d’attirer le regard des équipes européennes. Ça devait se passer au niveau inférieur, dans l’ECHL.

L’attaquant de 26 ans a donc laissé derrière lui à Laval sa conjointe et son petit bonhomme d’un an et demi, Logan, en mettant le cap sur Kalamazoo une deuxième fois dans sa jeune carrière.

« Ligue de garage »

À ses 22 matchs chez les Wings, il a retrouvé le sourire en trouvant le fond du filet six fois en plus d’amasser 19 points. Ç’aurait pu être davantage, n’eût été un court passage à vide.

Alors que les K-Wings étaient affligés par les blessures à l’attaque, l’entraîneur-chef a flanqué deux joueurs de « ligue de garage » aux côtés de Veilleux. D’anciens attaquants qui avaient accroché leurs patins des ligues mineures.

« Le terme n’est pas tout à fait juste, mais il est semblable. Ces gars avaient lâché le hockey et jouaient à raison d’une fois par semaine. Ça paressait. La situation de l’équipe n’était pas évidente. Dans l’ECHL, on joue à 10 attaquants, et il nous en manquait huit, raconte Veilleux, amusé par l’anecdote.

« Il manquait de ressources, sauf que le coach n’avait pas le choix, poursuit-il. Il fallait gagner, et l’entraîneur me disait que j’étais le seul capable de traîner ces gars-là. En prime, on affrontait le meilleur trio adverse. C’était une marque de confiance, mais aussi une lame à deux tranchants. »

Évidemment, Veilleux voyait un ralentissement de sa cadence, lui qui noircissait la feuille de pointage constamment.

« Tu ne veux pas y penser. Ce n’est surtout pas mon style. En même temps, chacun y pense, car on a tous nos objectifs. J’avais fait le choix d’aller à Kalamazoo pour ma carrière. »

Occasion en or

Le destin a récompensé sa bonne attitude quand le Rocket lui a fait signe à la mi-décembre. Il a accepté l’offre de Joël Bouchard, clair dans son message.

Il ne voulait pas retrouver les rôles secondaires qu’il avait accomplis dans le passé, mais c’était une nouvelle chance de faire ses preuves.

« Il m’a dit clairement que je ne serais pas son quart-arrière en avantage numérique, mais qu’il était juste. Si je lui en donnais, il m’en donnerait en retour. Il aimait mon style de jeu et ce que je pouvais apporter à l’équipe. »

Dès son arrivée chez le Rocket, Veilleux s’est mis à exécution.

Il a marqué à ses trois premiers matchs et, avant les matchs sur la route ce week-end, il affichait une moyenne d’un point par rencontre.

« Jusqu’à présent, je n’ai jamais eu autant de temps de jeu dans la Ligue américaine. J’essaie de profiter de chaque occasion. Le travail est dans mon ADN, et je donne mon maximum. »

Même si c’était dans un bled perdu au beau milieu du Michigan, à 1200 kilomètres de sa petite famille, Veilleux a retrouvé le plaisir de jouer et sa confiance d’antan. Surtout quand il rentre à la maison retrouver les siens.

Un pas vers l’arrière bénéfique

En déclinant plusieurs offres l’été dernier, Yannick Veilleux voulait éviter de retomber dans un rôle de soutien répétitif et blasant. Une décision qui l’a fait grandir et qui lui a ramené son plaisir de jouer.

Pour certains, prendre la route de Kalamazoo après avoir accepté un contrat de la Ligue de la côte Est (ECHL) aurait pris des airs d’un véritable chemin de croix. Pas pour Veilleux, qui voulait aller retrouver le plaisir de jouer qui s’était évaporé à Rochester l’an dernier.

À 26 ans, le natif des Laurentides avait perdu cette flamme qui l’habitait. Pourquoi ?

Il ne jouait pas beaucoup, était confiné au quatrième trio et brassait l’adversaire environ cinq minutes par match. Il voulait contribuer aux succès, mais il devait se contenter des miettes. Ce n’était plus pour lui. Il devait retrouver ses moyens. Le choix de quatrième tour des Blues de Saint-Louis en 2011 voulait manier des rondelles et compter des buts.

« Avec les Wings, mon temps de glace était élevé, et j’ai pu toucher à la rondelle, faire des jeux. Ça aide la confiance. Je sais que je suis un bon joueur de hockey. C’est ce qu’il fallait pour me remonter le moral, indique l’ailier.

« Dans la East Coast, le rythme est différent. Les gars s’amusent. On arrive à l’aréna sans pression. Ça fait du bien.

« Pour l’instant, je peux dire que ma décision était bénéfique, renchérit-il. Je suis revenu ici à Laval avec cet esprit de compétition qui m’a toujours animé. C’est ce qui m’a le plus manqué depuis quelques années. »

Simplicité et efficacité

Joel Bouchard

Entraîneur du Rocket

L’entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard, ne le connaissait pas personnellement avant de lui lâcher un coup de fil en décembre. Il l’avait affronté l’an dernier et l’avait aperçu dans la LHJMQ autrefois. Il entendait de bons commentaires. Le nouveau venu a fait bonne impression. Selon lui, il a saisi son opportunité.

« Il fait tout un travail. Son attitude, son désir et sa présence indiquent qu’il est au bon endroit », explique Bouchard, qui l’emploie sur son top 6.

« Il est direct et ne se complique pas la vie. Il applique un jeu linéaire et assure une présence en mettant de la pression sur l’autre équipe. Il lance la rondelle et va au filet. Il se place aux bons endroits. C’est simple et efficace. »

Comme quoi un pas en arrière peut engendrer un grand pas vers l’avant.