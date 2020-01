5 endroits pour pêcher sur la glace

Les deux pieds sur un lac gelé, une brimbale à la main, les yeux rivés sur une ligne bien appâtée plongée dans l’eau, petits et grands pêcheurs sur glace espèrent déguster du poisson pour le souper. La saison de la pêche blanche étant commencée, voici cinq endroits pour vous initier.

Réserve faunique de Portneuf

Photo courtoisie, Sépaq

Que ce soit pour vivre une journée en plein air ou lors d’un séjour en hébergement, la pêche blanche est l’une des activités hivernales offertes à la Réserve faunique de Portneuf, dont l’accueil se situe à Rivière-à-Pierre. Sur le lac Proulx, situé à 15 minutes de l’accueil, les familles, couples et amis se réunissent pour tenter de pêcher la plus grosse truite mouchetée. Ceux-ci sont attendus entre 9 h et 10 h au lac, où ils sont accueillis par un gardien qui leur remet le matériel nécessaire (brimbale, fil, puise, appâts, etc.) et leur transmet les techniques de pêche. Par la suite, ils profitent de l’immensité et de la beauté de la nature environnante pour vivre ce moment qui sera vite qualifié d’inoubliable. Parce que le stationnement est situé tout près du lac Proulx, tout comme le chalet chauffé, petits et grands ont facilement accès à la voiture et à un peu de chaleur pour casser la croûte ou se changer. Les pêcheurs en hébergement qui tentent d’attraper un poisson sur le lac Lindsay auront l’occasion de cuisiner leur prise à leur chalet. Quel bonheur !

► Notes : Il est important de téléphoner pendant la semaine, pour réserver sa place pour cette activité. Le permis de pêche est obligatoire, tout comme le paiement du droit d’accès et le respect du quota de 10 truites.

► Pour informations : sepaq.com

Domaine faunique

Photo courtoisie, Domaine faunique

À Saint-Nazaire-de-Dorchester, dans la région de Bellechasse, la saison de la pêche blanche est prolongée au Domaine faunique. Même si le lac n’est pas complètement gelé à l’automne ou lorsque la température se réchauffe à la fin de l’hiver, il est possible de s’adonner à la pêche sur glace, en raison des quais qui permettent de taquiner le poisson en sécurité et les pieds au sec. À leur arrivée, les pêcheurs sont guidés sur le lac, où un trou est percé, leur brimbale est installée, et des trucs de pêche sont partagés. Rapidement, une truite mouchetée ou arc-en-ciel devrait pointer le bout de son nez.

Photo courtoisie, Domaine faunique

Il paraît que le matin et la fin de journée seraient les périodes privilégiées pour multiplier les prises. S’il vente, pas de problème, il est possible de pêcher à l’abri, dans une tente ou une grande cabane. Des sentiers de marche et une glissade sur tube sont accessibles à proximité, tandis qu’un chalet sur le bord du lac permet de se réchauffer près d’un poêle à bois et de casser la croûte.

► Notes : Réservation requise de 12 à 24 heures à l’avance. Le permis de pêche n’est pas requis. Prévoir débourser un droit d’entrée par personne et le tarif pour un quota de 10 truites.

► Pour informations : domainefaunique.com

Au Chalet en Bois Rond

Photo courtoisie, Au chalet en bois rond

Le village touristique nature et plein air Au Chalet en Bois Rond à Sainte-Christine-d’Auvergne, dans Portneuf, fourmille d’activités cet hiver. Tout autour du nouveau pavillon d’activités de l’espace plein air, il est possible entre autres de faire de la raquette, de patiner, de glisser sur des tubes, de jouer au hockey, de pédaler sur un vélo à pneus surdimensionnés et de pêcher sur la glace. Sur le lac des Loutres ensemencé, au cœur de la féerie hivernale qui règne sur le site, goûtez au plaisir de sortir une truite mouchetée de l’eau glacée, et ce, que vous profitiez de quelques jours sur place ou d’une aventure d’une journée. Tout l’équipement et les conseils nécessaires vous seront fournis, afin de vivre cette belle frénésie, rythmée par les cris des enfants qui glissent, les rires des patineurs en herbe et les éclats de joie des pêcheurs.

► Notes : Le permis de pêche n’est pas nécessaire. Sur place, il suffit de se procurer un droit de pêche pour ensuite relever le défi de repartir avec son quota de cinq truites.

► Informations : auchaletenboisrond.com

L’Association Chasse et Pêche de Vallée-Jonction

Photo courtoisie, Association chasse et pêche de Vallée-Jonction

Organisme sans but lucratif, l’Association Chasse et Pêche de Vallée-Jonction, en Beauce, a comme objectif « d’offrir des services à moindre coût pour le bien de la communauté avant tout ». Pendant la période hivernale, sur le lac Champagne gelé, elle invite la population à venir pêcher l’omble de fontaine, en lui fournissant tout le matériel nécessaire (brimbale, ligne, morceaux de crevettes) et en l’accueillant dans un site facilement accessible et enchanteur. En ce début d’année, les parents qui vivent l’expérience avec leurs enfants sont souvent plus occupés à décrocher les poissons sur la ligne des tout-petits qu’à pêcher, tellement la truite est affamée. Puisque le chalet est situé à une quinzaine de mètres du lac, il est facile de s’y rendre pour se réchauffer, faire un pique-nique, boire un chocolat chaud ou un petit café alcoolisé, avant de retourner mettre sa ligne à l’eau. Avis aux pêcheurs intéressés, un tournoi est prévu les 7 et 8 mars.

► Notes : Aucun droit d’entrée ne doit être payé, et le permis de pêche n’est pas nécessaire. Chaque truite de plus de huit pouces pêchée coûte 5 $, alors que les plus petites sont gratuites. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 9 h à 16 h.

► Pour informations : acpvj.com

Saint-Anne-de-la-Pérade

Photo courtoisie, L’association des pourvoyeurs de la rivière Ste-Anne

Lorsque des apprentis pêcheurs souhaitent s’initier aux plaisirs de la pêche aux petits poissons des chenaux ou que des mordus de cette activité sont impatients de la répéter, c’est sur la rivière Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie, qu’instinctivement, ils se rendent. Réservez sans tarder votre chalet (pouvant accueillir de quatre personnes jusqu’à de très grands groupes) auprès de l’une des 18 pourvoiries présentes, pour vivre l’aventure cet hiver et taquiner le poulamon.

Photo courtoisie

Dans ce petit village de pêcheurs, des jeux gonflables, un mini-golf et des patinoires extérieures maximiseront votre plaisir. Puis, les trois premières fins de semaine de février, lors du 82e festival annuel, les activités, animations et spectacles abonderont !

► Note : Le permis de pêche n’est pas obligatoire, et il n’y a aucun quota. Le tarif de cette activité inclut la location du chalet, l’équipement de pêche, les appâts de foie de porc, le bois de chauffage, tout le petit poisson pêché et l’accès aux activités.

► Pour informations : lespetitspoissons.ca