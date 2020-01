ROCHETTE, Hélène



À Montréal, le jeudi 9 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 75 ans, Hélène Rochette, épouse de feu Raymond Côté.Elle laisse dans le deuil ses fils Stéphane (Nathalie) et Patrick (Nathalie), ses frères et soeurs: René (Pierrette), Monique (Guy), Normand (Jeannine), Ginette et (Yvon) sa belle-soeur Jeannine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 19 janvier 2020 de 15h à 16h.