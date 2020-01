Des gros noms attendus dans les festivals de la province

La pénurie de vedettes qui a sévi en 2019 est terminée. En 2020, plusieurs stars ont annoncé qu’elles partiront en tournée, ce qui permettra aux festivals québécois de musique de dévoiler leurs programmations beaucoup plus tôt qu’à l’habitude.

À Trois-Rivières et Saguenay, c’est même déjà commencé. La présence de Rise Against au Festi-Voix et au Festival des bières du monde, l’été prochain, a été confirmée avant les Fêtes. Le groupe canadien Billy Talent se produira à la Zone portuaire de Chicoutimi de même qu’à Rock la Cauze, à Victoriaville.

Aux États-Unis, les dominos tombent depuis deux mois déjà. Même s’il n’aura lieu qu’au mois de mai, le Shaky Knees d’Atlanta a dévoilé en novembre une affiche arborant les noms des Black Keys, des Smashing Pumpkins et des Strokes. D’autres ont depuis emboîté le pas, dont Coachella (Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean) et Bonnaroo (Tool, Lizzo et Tame Impala).

Chez les gros joueurs québécois, ça ne va donc pas tarder. «Annoncer au début février serait l’idéal pour notre quinzième anniversaire», avance même le planificateur d’Osheaga, Nick Farkas.

À Québec, le Festival d’été n’attendra pas au 3 avril, comme l’an dernier, pour jouer ses cartes, dit Louis Bellavance.

«Je suis pas mal certain qu’on va combler ce retard et si on peut s’améliorer, on va le faire», indique le directeur de la programmation du FEQ, qui pense sortir sa grille à la fin de février ou au début de mars.

Les rockeurs attendus

Si les grands événements prévoient se hâter, c’est parce que l’offre est particulièrement abondante sur le marché, même si Coldplay a décidé de ne pas tourner pour des raisons écologiques.

Photo d'archives, WENN.com

Il y a quelques jours, Justin Bieber a annoncé une tournée qui passera par chez nous. Parmi les autres grands noms qui prennent la route en 2020 et qui seraient en Amérique du Nord pendant l’été, il y a Taylor Swift, Maroon 5, Mötley Crüe avec Def Leppard et Joan Jett, Metallica.

«Dans le métal et dans le rock, ça s’annonce super bien pour l’été prochain», indique Nick Farkas.

Jack Johnson sur les Plaines?

Qui d’autre? Alanis Morissette? Attendez-vous à des ajouts à Montréal et/ou Québec à la tournée 25e anniversaire de son album Jagged Little Pill, dont la seule date canadienne pour le moment est Toronto.

Photo d'archives, AFP

Au FEQ, Jack Johnson, annoncé au Bluesfest d’Ottawa, ferait une escale sur les plaines d’Abraham, si les informations glanées par Le Journal se confirment. La chanteuse pop Halsey, en tournée dans le nord-est en juillet, dispose de beaucoup de journées libres dans les environs du FEQ.

Pour les amateurs de musique, tous les espoirs sont donc permis bien que Louis Bellavance préfère modérer les attentes.

«Il y a beaucoup plus d’offres, sauf que ce n’est jamais un indicateur des résultats. On va peut-être finir plus tôt et on va peut-être mieux dormir, mais ça ne veut pas dire qu’on va avoir un meilleur line-up.»