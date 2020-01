Dîner des rois: briser l’isolement un repas à la fois

Comme chaque année, plusieurs centaines de personnes en situation d’itinérance ont pu bénéficier dimanche midi du traditionnel Dîner des rois de l'Accueil Bonneau.

Cette tradition vieille de plus de 100 ans offre chaque année des repas chauds aux itinérants.

Il s’agit aussi d’une manière bien spéciale de briser l’isolement.

Divorce, malchance et maladie, chacun des bénéficiaires a sa propre histoire. L’Accueil Bonneau a joué et continue de jouer un rôle important dans la vie de plusieurs.

«On rencontre des gens. Quand on a des problèmes, on peut venir en parler avec des intervenants. Il y a des intervenants qui travaillent ici depuis longtemps, avec qui on crée un lien d’amitié et avec qui on trouve des solutions à divers problèmes», a témoigné un participant.

«C’est super cool et le monde est super sympathique. L’ambiance est le fun, ici c’est plus comme une famille», a raconté un autre homme.

Il est aussi indéniable que les besoins sont de plus en plus importants pour les organismes comme l’Accueil Bonneau, puisque le nombre de personnes en situation d’itinérance ne cesse d’augmenter à Montréal.

«Je pense qu’il y a une problématique plus large qui est celle de l’appauvrissement de la population, a reconnu la mairesse de Montréal Valérie Plante. Qu’est-ce qui fait, par exemple, qu’il y a des gens qui viennent ici prendre un repas, même s'ils travaillent? s’est-elle questionnée.

«Qu’est-ce qui fait en sorte qu’une famille a de la misère à remplir le frigo même si papa et maman travaillent? Parce que le prix des loyers augmente, a poursuivi Mme Plante. Alors on se rend compte que la pauvreté est malheureusement très présente.»

Selon la mairesse, il est encore nécessaire de continuer à travailler de pair avec les instances gouvernementales pour offrir du logement abordable, du logement social et des banques alimentaires, entre autres.

La quarantaine de bénévoles présents à l’événement ont permis de servir quelque 500 repas.