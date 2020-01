L’art de donner au suivant s’apprend-il?

J’ai pris soin de mes vieux parents jusqu’à leur décès. Je me suis toujours imaginé que mes enfants feraient de même pour moi quand le temps serait venu. Eh bien le temps est venu, et ça ne semble pas leur venir à l’esprit que je puisse avoir besoin d’eux. Et quand je me plains à ma fille ou à mon gars de leur désintérêt à mon endroit, ils me balancent dans la face le fait qu’ils sont, soit en pleine ascension professionnelle (mon fils), ou qu’ils en ont trop sur les bras avec trois enfants (ma fille).

L’ingratitude des enfants d’aujourd’hui, confirmée par des amies qui vivent la même chose que moi, est pathétique et indigne d’une société qui se respecte. Dire que je leur ai tout donné dans leur enfance en espérant être payée en retour!

Une mère indignée

Pour vous donner un peu de matière à réflexion, vous devriez savoir que personne ne devrait faire les choses dans l’espoir d’avoir un retour d’ascenseur, car c’est bien documenté, c’est la meilleure façon d’être déçu. En deuxième lieu, se pourrait-il que vous ayez tout donné à vos enfants en omettant de leur apprendre les valeurs du partage ?