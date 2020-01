Plus de 130 000 foyers sans électricité

Peu après 8h dimanche matin, environ 137 000 foyers étaient privés d'électricité dans l'ensemble de la province en raison de la tempête hivernale, selon Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec.

«Un nombre quand même restreint» de 79 pannes sont présentement en cause dans toute la province : une situation bien moins dramatique que lors de la tempête de novembre 2019, alors qu’on comptait environ 3000 pannes à un certain moment sur l'ensemble du territoire.

«Avec un chiffre comme ça, [...] quand on va réparer, plusieurs clients vont voir leur courant rétabli. Ça se fait plus rapidement que quand on a des pannes isolées sur le réseau de distribution», explique Cendrix Bouchard.

Les pannes ont commencé à se déclarer aux alentours de 4h du matin dans le sud de la province, selon le porte-parole. Info-pannes...en panne

Ce dernier a aussi souligné que le portail web d’Hydro-Québec Info-pannes éprouvait des difficultés techniques ce matin, ne permettant pas d'obtenir un portrait juste de la situation.

«Les chiffres ne sont pas les bons. On a un problème informatique et on travaille à régler ça le plus rapidement possible pour que les gens aient l'heure juste.» Une partie de la Montérégie dans le noir

Le secteur le plus touché est la Montérégie, qui compte pour environ la moitié des foyers sans électricité de la province, selon Cendrix Bouchard. Il mentionne les villes de Saint-Hubert, Saint-Lambert, Boucherbille, Longueuil, Brossard et Saint-Bruno comme étant particulièrement affectées. La vallée du Richelieu serait elle aussi fortement touchée.

Près de 10 000 personnes étaient de plus affectées dans la région de Québec.

Brossard plongé dans le noir

Une centaine d'équipes d'Hydro-Québec est présentement déployée sur le territoire pour corriger la situation.

«On évalue la situation au fur et à mesure qu'on découvre des pannes. Si on se rend compte qu'il y a un besoin pour des équipes supplémentaires, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines heures», conclut Cendrix Bouchard.